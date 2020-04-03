ГА ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» против коронавируса

03.04.2020, 5:08, Новости дня

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» в борьбе против коронавируса, сообщила пресс-служба председателя ГА.

В документе государства ООН призвали усилить «международное сотрудничество» для «победы» над коронавирусом. В частности, предлагается обмениваться «информацией, научными знаниями и передовым опытом», передает ТАСС.

Резолюция призывает следовать «принципам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения» и подчеркивает центральную роль ООН в урегулировании ситуации.

ГА ООН призвала генсека организации Антониу Гутерриша мобилизовать скоординированные усилия государств.

В документе не рассматриваются вопросы санкций и военных конфликтов.