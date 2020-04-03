 

Bihus.info: Брат Ермака пытался уничтожить бизнес украинских партнеров мирового гиганта контейнерных перевозок Maersk. Видео

03.04.2020, 4:54, Новости дня

29 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

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Видео: BIHUS info / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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