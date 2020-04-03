В марте самыми актуальными проблемами для украинцев были низкие зарплаты и пенсии и война на Донбассе – опрос

03.04.2020, 4:54, Новости дня

Согласно результатам проведенного в марте опроса центра SOCIS, наиболее актуальными проблемами для украинцев были низкие зарплаты и пенсии (47,3%) и война на Донбассе (46,9%).

Также украинцев беспокоили высокие тарифы на коммунальные услуги (28,4%), рост цен и инфляция (24,6%), невозможность получить качественные медицинские услуги (23,9%), безработица (20,2%) и коррупция в центральной власти (18,3%).

43,9% опрошенных считают, что события в Украине развиваются частично в правильном и частично в неправильном направлении. 37,5% респондентов думают, что страна движется в неправильном направлении, а 14,8% убеждены, что в правильном.

Инфографика: socis.kiev.ua

Самый высокий электоральный рейтинг остается у президента Украины Владимира Зеленского (40,4%). Вырос рейтинг бывшего главы государства Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте). А сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко ухудшили свои позиции – с 9,3% до 8,8% и с 7,5% до 5,1% соответственно.

Инфографика: socis.kiev.ua

Лидером по числу потенциальных избирателей остается партия “Слуга народа” – 31,5% (в феврале – 36,1%). На втором месте “Европейская солидарность” (12%), которая в марте усилила имидж оппозиционной партии. Замыкает тройку лидеров “Оппозиционная платформа – За жизнь” (9,8%).