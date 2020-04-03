Парад в честь Дня Победы в Москве могут перенести на осень – СМИ

03.04.2020, 4:54, Новости дня

Из-за распространения коронавируса российские власти рассматривают несколько альтернативных сценариев проведения парада Победы. Об этом 2 апреля сообщило издание РБК со ссылкой на источники, близкие к министерству обороны и администрации президента России.

В качестве основных вариантов собеседники РБК выделяют два.

Первый – перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме. Возможно, удастся приурочить парад ко дню окончания Второй мировой войны – 2 сентября.

Второй сценарий – проведение парада 9 мая без зрителей.

Также рассматривается перенос торжества на начало ноября, отметило издание.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы провести парад Победы в Москве 9 мая не менялись из-за угрозы распространения коронавируса, но “ситуация мониторится”.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Однако в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.