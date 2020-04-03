Tesla отчиталась о сокращении поставок и производства электрокаров, но акции выросли

03.04.2020, 4:50, Новости дня

Автопроизводитель Tesla в первом квартале 2020 года поставила около 88 400 автомобилей, что превзошло ожидания рынка. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали около 79 900. Поставки за период упали на 21% в квартальном исчислении, но в годовом выражении показатель вырос на 40%.

Акции Tesla выросли более чем на 17% на фоне новостей.

Tesla заявил о совокупных поставках 76 200 седанов Model 3 и кроссоверов Model Y, а также 12 200 электромобилей серий Model S и Model X. Эти цифры также превосходят оценки: аналитики ожидали, что компания поставит 68 674 автомобиля Model 3 и Model Y, а также 11 234 автомобиля Model S и Model X.

Оценки учитывали пандемию коронавируса, из-за которой Tesla приостановила производство новых автомобилей на ее главном автомобильном заводе во Фримонте, Калифорния, в последнюю неделю марта, а также заморозила производство электрокаров в Шанхае в январе и феврале.

Если бы производство не было остановлено из-за пандемии, аналитики предполагают, что Tesla могла бы поставить совокупно 95 528 автомобилей, включая 81 478 автомобилей Model 3 и Model Y, а также 14 050 машин Model S и Model X.

В этом квартале Tesla впервые произвела и поставила Model Y. Однако, компания не разглашала номера по продажам и объемам производства нового кроссовера.

За отчетный период компания Илона Маска произвела 102 672 машины. Производство Model S и X составило за три отчетных месяца 15,39 тысячи машин, что на 14% меньше в квартальном выражении и на 9% больше в годовом. Производство машин Model 3 и Y достигло 87 282 машины.

В предыдущем квартале, заканчивающемся в 2019 году, Tesla превзошла ожидания аналитиков, поставив 112 000 автомобилей.

Компания отмечает, что показатели стали лучшими для первого квартала. Производство Model Y началось в январе, а поставки модели — в марте, что значительно опережает график. Завод в Шанхае продолжает показывать рекордный уровень производства, отмечается в релизе.

Во время конференц-кола по итогам 2019-го года ранее топ-менеджеры Tesla заявили инвесторам, что в 2020 году компания выполнит план по поставкам 500 000 машин. Пока Tesla не отозвала этот прогноз, несмотря на пандемию коронавируса.

До подготовки доклада о поставках аналитики, традиционно оптимистично настроенные в отношении Tesla, пересмотрели свои оценки на первый квартал и на целый год в сторону понижения.

Джозеф Оша (Joseph Osha) из JMP Securities во вторник написал в записке инвесторам: "Очевидно, что в последнее время многое изменилось для Tesla, и с учетом этого мы пересматриваем нашу модель, чтобы отразить более низкую активность производства и поставок в 2020 году". Сейчас Оша ожидает, что в этом году компания Илона Маска поставит заказчикам около 433 000 автомобилей, но в 2021 году Tesla вернется в строй.

Поставки Tesla обычно увеличиваются в последнюю неделю или два в любом квартале. Однако аналитик Credit Suisse Дэн Леви (Dan Levy) написал в записке инвесторам во вторник, что в этом году компания, скорее всего, не получит столько заказов, как в предыдущие годы.