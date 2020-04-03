 

Экспрессию генов вызвало физическое воздействие

03.04.2020, 4:42, Новости дня

Ученые решили проверить, как клетка человеческого организма реагирует на физическое воздействие во время физических упражнений, создания звуков и дыхания.

Специалисты выяснили, что при физических воздействиях в клетке начинается экспрессия не активированных генов. Ученые обнаружили, что физическое воздействие активирует гены без ферментов, промежуточных звеньев и сигнальных молекул в цитоплазме.

Ученые обнаружили, что на экспрессию генов может влиять растяжение клеток.



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