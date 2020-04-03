 

Мнение: Антинаркотическая операция

03.04.2020, 4:40, Разное

США объявили о начале масштабной антинаркотической операции у границ Венесуэлы. В ней примет участие более 20-ти стран. Ранее Вашингтон обвинил президента Николаса Мадуро в торговле наркотиками.

Пока это, конечно, не вторжение и даже не подготовка к нему. Это, скорее, угроза. Цель угрозы – вынудить верхушку венесуэльского наркокартеля отдать власть в стране. Возможно, что если это произойдет добровольно и в разумные сроки, то большинство из наркобаронов получат иммунитет от преследования. Не все, но значительная часть. Однако в том случае, если намеки окажутся непонятыми, возможно и проведение силовой операции по устранению конкретных персонажей. В конце концов, примерно в таком же ключе был схвачен Мануэль Норьега, который тоже создавал сложности для Америки в весьма чувствительной для нее локации – в зоне Панамского канала.

Собственно, для того и нужна коалиция из 20 стран, в основном – региональных. США могут взять на себя задачу по зачистке наркокартеля, а соседи Венесуэлы по континенту – заботу о ее содержании впоследующем.

Источник: Эль Мюрид



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