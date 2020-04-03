Выплаты материальной помощи в США начнутся в середине апреля

03.04.2020, 4:31, Новости дня

Министр финансов Стивен Мнучин в четверг вечером на брифинге в Белом доме сообщил журналистам об ускоренной подготовке выплаты единовременной материальной помощи всем американским налогоплательщикам. Выплаты начнутся уже в середине апреля, с опережением графика.

Мнучин отметил, что, хотя он обещал начать выплаты через три недели после принятия закона, «сейчас я беру на себя обязательство [начать процесс выплат через] две недели. Мы выполняем свои обязательства», – подчеркнул глава Минфина.

Налоговая служба США (IRS), входящая в состав Министерства финансов, гарантирует, что «в течение двух недель первые деньги поступят на счета людей». Об этом заявил Мнучин в беседе с журналистами.

«Эти деньги не принесут людям пользы, если они появятся через четыре месяца», – добавил министр.

Согласно документу, который агентство Associated Press получило в Бюджетном комитете Палаты представителей, сначала IRS сделает около 60 миллионов платежей с помощью прямого зачисления средств на банковские счета американцев, подавших налоговые декларации за 2018 или 2019 год. Ориентировочно эти переводы будут осуществлены в середине апреля.

Начиная с 4 мая IRS приступит к рассылке банковских бумажных чеков физическим лицам, которые не уведомили налоговиков о своих банковских реквизитах. Налоговая служба планирует высылать по 5 миллионов чеков в неделю, таким образом, весь процесс рассылки может занять до 20 недель. Это означает, что некоторые американцы смогут получить выплаты только к 17 августа, пишет Associated Press.

Чеки будут выдаваться в обратном порядке валового дохода, облагаемого налогом: это означает, что первыми платежи получат люди с самым низким доходом.

В конце апреля – начале мая IRS создаст интернет-портал, с помощью которого налогоплательщики смогут проверить статус получения выплаты и уведомить Налоговую службу о своих банковских реквизитах для перечисления средств, говорится в документе.

Максимальный размер выплаты составит 1200 долларов. На эту сумму смогут претендовать все американцы, зарабатывающие менее 75 000 долларов в год и имеющие номер социального страхования. Последнее требование отсекает от получения выплаты всех людей, находящихся в США нелегально.

Супружеские пары, подающие совместную декларацию о доходах, получат на двоих 2400 долларов в случае, если их доход составляет менее 150 000 долларов в год.

Американцы, получающие ежегодно от 75 000 до 99 000 долларов (или от 150 000 до 198 000 для супружеских пар, подающих совместную декларацию), получат меньшие суммы в зависимости от размера дохода.

На выплату не смогут претендовать люди, зарабатывающие более 99 000 долларов (или 198 000 долларов для супругов) в год.

Родители также получат по 500 долларов за каждого ребенка.