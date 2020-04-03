 

Белый дом: Трамп повторно сдал тест на коронавирус

03.04.2020, 4:31, Новости дня

Президент Дональд Трамп в четверг снова сделал тест на наличие коронавируса, результат теста оказался отрицательным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В письме, подписанном Шоном Конли, лечащим врачом президента, говорится, что Трамп прошел повторный тест на коронавирус. Первый раз президент проверился на наличие коронавируса в прошлом месяце, после встречи с делегацией правительства Бразилии, один из членов которой, как впоследствии выяснилось, был болен COVID-19.

В письме доктора Конли, опубликованном Белым домом, говорится, что Трамп прошел обследование с помощью нового экспресс-теста, результаты которого были готовы через 15 минут. «Он здоров, симптомы отсутствуют», – подтвердил лечащий врач президента.

Чуть позже Трамп прокомментировал результаты теста во время вечернего брифинга в Белом доме.

«Думаю, мне любопытно было посмотреть, насколько быстро это работает», – сказал президент, имея в виду новый экспресс-тест на коронавирус.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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