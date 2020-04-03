Ярошенко попросили освободить из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом в США

03.04.2020, 4:30, Новости дня

Защита Константина Ярошенко попросила Бюро тюрем США освободить россиянина из-за ситуации с коронавирусом, сообщил адвокат Алексей Тарасов.

Прошение направлено Бюро тюрем, а также начальнику тюрьмы в Данбери, которой уже «коснулась» пандемия – заболевшие есть и среди заключенных, и среди охраны. Адвокат подчеркнул, что у Ярошенко ослаблен иммунитет, «результат будет плачевным», если он заразиться коронавирусом, передает ТАСС.

Тарасов пояснил, что «речь идет об освобождении на постоянной основе для выезда» в Россию.

Защита указала, что Ярошенко «страдает рядом хронических заболеваний и отбыл уже больше половины срока».

Начальник любой тюрьмы может «из сострадания ходатайствовать перед судом о снижении срока заключенному», если прошла половина срока. Если с таким ходатайством выступает Бюро тюрем, то у суда «вопросов, как правило, не возникает», сказал адвокат.