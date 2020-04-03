Мнение: Преступное скудоумие

03.04.2020, 4:07, Разное

А ведь так-то, между нами говоря: мы-то, тут, конечно, типа придурки, сидим, языками чешем, перетираем про всякую чушь, делать нам нечего (что и правда, конечно).

Но, с другой стороны – а всё ли из того, о чем шумят сегодня соцсети, действительно “бессмысленная трепотня”? Я бы вычленил из “дурацких сплетен”, которые обсуждали “досужие обыватели” в последние месяц-полтора, как минимум две темы (возможно, вы подкинете еще), которые на самом деле нуждаются В ПРОВЕРКЕ. В нормальной научной проверке – и именно этим, на мой взгляд, ДОЛЖНЫ были бы сегодня заниматься как государство, так и, возможно, заинтересованный бизнес; на это они должны были бы выделять ресурсы.

Темы “для проверки” такие:

1. А что, если действительно эпидемия коронавируса, как многие “дураки” считают, прошла уже в России много раньше, возможно, даже раньше, чем в Ухане – но просто не была распознана? Масса же людей, переживших “злой грипп” с изматывающим кашлем и высоченной температурой в ноябре-декабре-январе – температурой, которую “ничем не удавалось сбить”.

Все показывают пальцами на “дураков”, которые “не вирусологи, а спрашивают всякую чушь” – а это ведь наглость и глупость. Проверить-то можно, на самом деле. Поискать таких людей, перенесших “грипп”, взять у них анализы, посмотреть, нет ли у них в крови антител на корононавирус ВНЕЗАПНО. Это ведь вполне возможно, можно достаточно БЫСТРО провести исследование по всем правилам. Этим кто-то занимается? Нет. А организации типа “академии наук” и МинЗдрава – у нас на что?

2. И вторая “идиотская” тема – про эту самую “прививку БЦЖ”, которая якобы каким-то образом не дает вирусу особо разгуляться на территориях бывшего СССР. Почему, собственно, это должны обсуждать только “лохи”? Почему государство РФ не считает нужным всесторонне исследовать этот вопрос и дать ответ – да или нет? В конце концов, а кто должен давать этот ответ про “наследие СССР”, как не страна, которая официально себя провозгласила правопреемницей СССР? Почему в Эрефии это никому НЕИНТЕРЕСНО?? Тут ведь тоже – никаких принципиальных сложностей нет: материал под рукой, добровольцы, думаю, найдутся – смотри, изучай.

И главное – это ведь никакой не абстрактный “научный интерес”; ответ “да” на любой из этих двух вопросов должен привести к глобальному ПЕРЕСМОТРУ всей нынешней политики в отношении “карантинизации”, то есть, возможно, к экономии – не шучу – ТРИЛЛИОНОВ рублей!

Почему же все остается на уровне “одна баба сказала”? Почему всем на все накласть, почему командуют люди с мозгами прапорщиков из анекдота – “да шо там думать – трясти надо!!”

Я думал – им только на миллиарды наплевать. Нет – и на триллионы тоже! Феноменальные правители.