Обращение Путина к населению

03.04.2020, 4:00, Разное

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Президент РФ Владимир Путин вновь выступил с обращением к нации из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Нерабочая неделя позволила выиграть время для опережающих действий <…>, но пик

эпидемии ни в мире, не в нашей стране еще не пройден», — подчеркнул президент.

Главное:

Президент решил продлить нерабочий период, установленный в прошлый четверг на неделю, до конца месяца «с сохранением за работниками их заработной платы». При этом структуры жизнеобеспечения и органы власти продолжат свою работу.

Путин отметил, что ситуация с распространением инфекции по всей стране разная: серьезная угроза в Москве, в каких-то регионах еще не зафиксированы случаи заболевания.

Именно поэтому в регионах должны действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так как руководители регионов лучше знают обстановку на местах, и они будут решать, какие необходимо вводить ограничения для борьбы с эпидемией. Поэтому главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия.

«В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным Правительством», — сказал президент.

При этом если ситуацию удасться изменить, ограничения будут сняты до окончания нерабочих дней.

«Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. <…> Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения», — подчеркнул президент.

В прошлый раз глава государства обращался к нации 25 марта. Тогда он объявил «нерабочуюю неделю» во всей стране и анонсировал ряд экономических мер — как выяснилось впоследствии, некоторые из них начнут действовать только в 2021 году.

1 апреля президент наделил правительство полномочиями вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране и в отдельных регионах. Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова предложила Путину продлить так называемую нерабочую неделю для обеспечения социального дистанцирования.

О ЧЕМ ПУТИН ГОВОРИЛ В ПРОШЛЫЙ РАЗ