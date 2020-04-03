Обращение Путина к населению
03.04.2020, 4:00, Разное
Главное
Президент РФ Владимир Путин вновь выступил с обращением к нации из-за ситуации с распространением коронавируса.
«Нерабочая неделя позволила выиграть время для опережающих действий <…>, но пик
эпидемии ни в мире, не в нашей стране еще не пройден», — подчеркнул президент.
Главное:
«Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. <…> Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения», — подчеркнул президент.
В прошлый раз глава государства обращался к нации 25 марта. Тогда он объявил «нерабочуюю неделю» во всей стране и анонсировал ряд экономических мер — как выяснилось впоследствии, некоторые из них начнут действовать только в 2021 году.
1 апреля президент наделил правительство полномочиями вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране и в отдельных регионах. Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова предложила Путину продлить так называемую нерабочую неделю для обеспечения социального дистанцирования.
О ЧЕМ ПУТИН ГОВОРИЛ В ПРОШЛЫЙ РАЗ
Источник: Новая газета
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