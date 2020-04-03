Мнение: Дерзкие ответы

03.04.2020, 3:58, Разное

Старая новость попалась, когда я читала новые про коронавирус.

Давайте проанализируем диалог с точки зрения границ, обе стороны.

И обсудим автора заметки, который восхищен дерзостью актрисы и ее умением поставить на место.

“Москва, 15 февраля. Актриса Лариса Гузеева дерзко ответила на колкости недовольных ее внешностью хейтеров в социальной сети.

Звезда «Жестокого романса» опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она изображена в черном полушубке, спортивных штанах и украшенных пайетками уггах. Звезда стоит на фоне новогодней декорации. Вероятно, снимок был сделан во время прогулки по зимней Москве.

«Мое счастье в том, что я никогда никого не винила в своих падениях и неудачах, благодарю судьбу за радости и успехи. Всем мира!» — подписала кадр 60-летняя знаменитость.

В комментариях недоброжелатели тут же «набросились» на звезду: фолловеры задали артистке дерзкие вопросы с упреком, но Гузеева не стала молчать и поставила хейтеров на место.

«Надо же так одеться? Нарочно не придумаешь», — написала irinairina*****.

«Я вас жалею», — ответила ей Гузеева.

«А что с лицом?» — поинтересовалась tkachenkoi****.

«С вашим? Откуда же мне знать», — сыронизировала звезда.

«А почему без макияжа?» — спросила luba.vorono***.

«А почему вас это волнует? Я не на съемках», — пояснила заслуженная артистка России.

Однако большая часть поклонников знаменитой актрисы признались ей в любви и восхитились ее красотой.

«Вы классная! Вы красивая! И ваши годы вам так к лицу! Но вы становитесь предсказуемы в ответах», — сказала anastasiy****”