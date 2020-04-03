Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в беде

03.04.2020, 3:53, Новости дня

В Нью-Йорке русскоязычные жители предложили бесплатно предоставить свое жилье россиянам, которые 3 апреля не смогут вернуться в Россию, сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников США.

КСОРС обратился к русскоязычным американцам, пояснив, что самолет «Аэрофлота» не сможет забрать из Нью-Йорка всех россиян за один рейс. Координационный совет попросил «предоставить комнату или спальное место на сутки или даже несколько дней».

На сообщение в первые же минуты после публикации в Сети ответили сразу несколько русскоязычных жителей города. Жители других регионов предложили перечислить деньги на гостиницы для россиян, передает ТАСС.

В КСОРС заявили, что «не ожидали, что наши люди так быстро, искренне и с такой отзывчивостью воспримут просьбу о помощи».

Кроме того, генконсульство РФ в Нью-Йорке предоставило возможность остановиться в гостинице почти 50 россиянам, которые не смогли вылететь в Москву.

Со вторника россияне могут возвращаться в Москву из-за границы только через аэропорт Шереметьево и в количестве не более 500 человек в сутки, в регионы – 200. Если не будет договоренности о дополнительном рейсе, то следующий самолет из Нью-Йорка следует ждать 7-8 апреля.

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. За 10 дней из-за рубежа вернулись около 155 тыс. российских туристов.

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