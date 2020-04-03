В Ивано-Франковском роддоме умерла женщина, у нее подозревают коронавирус

03.04.2020, 3:40, Новости дня

В Ивано-Франковском роддоме 1 апреля умерла еще одна женщина. Вскрытие показало, что у нее пневмония, сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

“Вчера, 1 апреля, в городском клиническом перинатальном центре внезапно умерла беременная женщина, срок беременности – 35–36 недель. В течение 10 минут врачом-анестезиологом была предоставлена медицинская помощь беременной, проведено родоразрешение”, – рассказал мэр.

По словам Марцинкива, ребенок сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением, его состояние – средней тяжести.

“К сожалению, женщину не удалось спасти. Сегодня во время вскрытия заподозрили пневмонию, а значит, установлено подозрение на коронавирусную болезнь. Взят материал для установления окончательного диагноза, который будет сегодня направлен в референс-лабораторию Центра общественного здоровья”, – сообщил он.

Оперативно про стан справ Posted by Руслан Марцінків on Neljapäev, 2. aprill 2020

Женщина стала третьей умершей с диагнозом COVID-19 в Ивано-Франковском роддоме. Первой была 37-летняя родильница, которая умерла 30 марта.

Второй стала 60-летняя жительница Коломыи, она также умерла 30 марта после того, как поступила в медучреждение на операцию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 981 тыс., из них более 204 тыс. выздоровели, а 50 230 человек умерли.