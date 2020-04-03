Налоговая выполнила индикатив Минфина на I квартал по НДС на 101,7%

03.04.2020, 3:40, Новости дня

Государственная налоговая служба выполнила индикатив Министерства финансов Украины на I квартал по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн, сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что сальдо НДС (начисления минус возмещения) в январе – марте 2020 года составило 25,9 млрд грн, что на 10,1 млрд грн, или на 63,8% больше соответствующего периода 2019 года.

Инфографика: tax.gov.ua

“Мы благодарим всех добросовестных плательщиков, которые в этих сложных для функционирования бизнеса условиях продолжают вносить свой вклад в наполнение бюджета. При этом налоговая гарантирует продолжение прогресса в борьбе с минимизационными схемами с НДС. Это залог полного и своевременного возмещения для предприятий, которые сейчас особенно остро нуждаются в этих средствах”, – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что в целом с начала года в бюджет поступило уже 65,3 млрд грн и возмещено 39,4 млрд грн НДС соответственно.

“При уменьшении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в I квартале 2020 года к соответствующему периоду 2019-го на 0,14% задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет +4 млрд грн. Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрению новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков”, – говорится в сообщении.

Инфографика: tax.gov.ua

В налоговой отмечали, что в первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.