 

В Кропивницком пару не пустили в автобус без масок. Они в ответ разбили лобовое стекло

03.04.2020, 3:40, Новости дня

В Кропивницком мужчина и женщина разбили лобовое стекло автобуса после просьбы кондуктора надеть маски. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба горсовета Кропивницкого в Facebook.

“Происшествие произошло на 103-м маршруте, в автобусе А26. Двое пассажиров на конечной остановке зашли в салон. Кондуктор отметила, что из-за карантинных мер проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом”, – говорится в сообщении.

Заместитель городского головы Александр Вергун рассказал, что автобус пришлось снять с рейса, а на его восстановление нужно 16 тыс. грн. 

По информации директора ООО “Оликс” Дмитрия Винницкого, похожая история произошла и на 44-м маршруте. Водитель маршрутного такси с семью пассажирами отказался брать мужчину на остановке – и тот бросил в маршрутку камни.

Автобус розбивали

У Кропивницькому чоловік та жінка, через прохання кондуктора одягти маски, розбили лобове скло автобуса.Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26. Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли до салону. Кондуктор зауважила, що, через карантинні заходи, проїзд в автобусі можливий лише в масках. Чоловік та жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло та двері. А вже за кілька секунд поцілили в лобове скло цеглиною.- Автобус довелось зняти з рейсу, – розповів Олександр Вергун, – тепер на відновлення транспортного засобу треба 16 тисяч гривень. Все, що відбувалось зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію.А за інформацією директора ПП «Олікс» Дмитра Вінницького схожа історія сталась і на 44 маршруті. Водій маршрутного таксі з сімома пасажирами відмовився брати чоловіка на зупинці, і той жбурнув в маршрутку камінням.

Posted by Міська рада міста Кропивницького on Neljapäev, 2. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 998 тыс., из них более 208 тыс. выздоровели, а 51 535 человек умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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