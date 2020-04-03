Лев Лещенко из Коммунарки поблагодарил поклонников и коллег

03.04.2020, 3:35, Новости дня

В знак благодарности и признательности певец Лев Лещенко записал видео для участников флешмоба, которые поддерживали его, пока он находился в реанимации.

Артист записал обращение к поклонникам и спел песню "Надежда" из больничной палаты в Коммунарке, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лещенко заболел пневмонией на фоне коронавируса. Он попал в реанимацию, но несколько дней назад было отмечено улучшение состояния артиста и его перевели в обычную палату.

Директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель обратился к коллегам и поклонникам певца и попросил поддержать артиста с супругой в это трудное время. Многие откликнулись на просьбу записать песню "Надежда" на видео.

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С Благодарностью, от всей души. #ЛевНадежда

Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv) 2 Апр 2020 в 10:39 PDT