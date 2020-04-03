Ученые выяснили, как ВИЧ воздействует на мозг

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03.04.2020, 3:25, Новости дня

Специалисты обнаружили, что ВИЧ негативно влияет на работу мозга человека.

Половина пациентов с подобным диагнозом имеют нейрокогнитивные расстройства, которые могут вызывать повышенную забывчивость, спутанность сознания, изменения поведения и ухудшение моторики. Чтобы выяснить, как ВИЧ влияет на работу мозга человека, ученые создали лабораторную модельную систему с тремя типами клеток мозга.

Система позволила экспертам проследить, как ВИЧ воздействует на клетки. Результаты исследования могут стать основой для создания улучшенных препаратов от ВИЧ-инфекции, которые будут защищать мозг пациента.



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