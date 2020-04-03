Мнение: Срочная встреча

03.04.2020, 3:22, Разное

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран-участниц соглашения ОПЕК+. Логично, что этот призыв последовал практически сразу после твита президента Трампа. Теперь дело за Россией – ей нужно сформировать команду и прибыть на подписание документов. Вариант с гордым отказом рассматривать нет никакого смысла – в таком случае реакция США будет единственной – эмбарго на импорт российской нефти. Принцип простой – либо вы договариваетесь добровольно, либо мы уберем озвученные миллионы с рынка в принудительном порядке. Это не исключает того, что российские официальные лица раз-другой скажут что-то грозное и внушительное, но на встречу побегут впереди собственного визга – деваться некуда.

У российской пропаганды будет небольшой праздник – она станет рассказывать про то, как саудиты и американцы испугались и упрашивали приехать на встречу. Впрочем, аудитория, отправленная на карантин, сейчас обеспокоена совсем другими заботами, так что сильно напрягаться экспертам не придется.