 

Мелания Трамп побеседовала по телефону с супругой премьер-министра Канады

03.04.2020, 3:15, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп в четверг побеседовала по телефону с первой леди Канады Софи Грегуар Трюдо, пожелав ей оставаться в добром здравии после недавнего выздоровления от COVID-19.

Мелания Трамп отметила, что высоко ценит продолжающееся сотрудничество между США и Канадой в борьбе с беспрецедентными проблемами, связанными с пандемией. Первая леди США также отметила важность прочных экономических связей между двумя странами, напомнив, что недавно введенные ограничения пограничного режима не затронули торговлю товарами, объем которой составляет 1,7 миллиарда долларов в день.

Обе собеседницы также отметили активные международные усилия по репатриации американских и канадских граждан с круизных кораблей и из других стран, и договорились поддерживать связь, в то время как две страны продолжают борьбу с пандемией.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мнения: Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

02.04 / В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина

10.03 / Мать больного ребенка подала в суд из-за невыдачи лекарств в Кузбассе

01.04 / Сто китайцев в костюмах химзащиты напугали людей в аэропорту Владивостока

17.03 / Глава Мосгоризбиркома ушёл в отставку из-за неизвестной болезни

14.03 / Ермак о своем визите в Минск на переговоры по Донбассу: Решил лично приехать и проверить, что там происходит

19.02 / Элайджа Вуд стал отцом в первый раз

27.02 / Путин наградил орденом сенатора Геремеева. Его имя упоминалось в материалах дела об убийстве Немцова

26.02 / Путин поддержал идею о закреплении в Конституции особого отношения к детям

07.03 / Чем больше шагов мы проходим в день, тем ниже риск диабета и гипертонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска