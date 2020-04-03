Мелания Трамп побеседовала по телефону с супругой премьер-министра Канады

03.04.2020, 3:15, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп в четверг побеседовала по телефону с первой леди Канады Софи Грегуар Трюдо, пожелав ей оставаться в добром здравии после недавнего выздоровления от COVID-19.

Мелания Трамп отметила, что высоко ценит продолжающееся сотрудничество между США и Канадой в борьбе с беспрецедентными проблемами, связанными с пандемией. Первая леди США также отметила важность прочных экономических связей между двумя странами, напомнив, что недавно введенные ограничения пограничного режима не затронули торговлю товарами, объем которой составляет 1,7 миллиарда долларов в день.

Обе собеседницы также отметили активные международные усилия по репатриации американских и канадских граждан с круизных кораблей и из других стран, и договорились поддерживать связь, в то время как две страны продолжают борьбу с пандемией.