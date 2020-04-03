Трамп: General Motors приступит к производству аппаратов искусственного дыхания

03.04.2020, 3:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания General Motors (GM) приступит к экстренному производству аппаратов искусственной вентиляции легких, в которых сейчас нуждается множество американских больниц для лечения пациентов, заразившихся COVID-19. Глава государства сообщил об этом в четверг в ходе ежедневного пресс-брифинга рабочей группы по коронавирусу в Белом доме.

Трамп рассказал журналистам о том, что накануне у него состоялся разговор с генеральным директором GM, который пообещал, что компания в самом скором времени включится в процесс производства аппаратов ИВЛ.

Президент добавил, что он задействовал Закон об оборонном производстве для того, чтобы обязать компанию 3М приступить к выпуску защитных респираторов N95 по заказу государства.

В тексте указа, оказавшегося в распоряжении Русской службы «Голоса Америки», не указаны предполагаемое количество респираторов, которые будет обязана произвести компания в рамках госзаказа. В документе говорится, что этот вопрос будет находиться на усмотрении у администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), которому поручена реализация указа совместно с министром внутренней безопасности.

«Надеюсь, они смогут сделать то, что они должны делать», – заявил президент, имея в виду упоминаемую в указе компанию 3М – крупнейшего в США производителя медицинских масок для лица и респираторных масок N95, широко применяемых медиками для защиты от коронавируса.

Представители 3М ранее на этой неделе сообщили, что компания уже удвоила объем производства масок и респираторов в январе, а также планирует «еще раз удвоить наши мощности, до 2 миллиардов штук во всем мире в течение следующих 12 месяцев». В компании добавили, что часть дополнительных мощностей для производства масок будут введены в строй в течение ближайших двух-трех месяцев.

На своих американских заводах 3М планирует производить 50 миллионов респираторов N95 в месяц, что на 40% превышает нынешний уровень производства компании.

При этом генеральный директор 3М Майк Роман признал: «Реальность такова, что спрос на респираторы N95 намного превышает возможности отрасли. Именно поэтому мы продолжаем изучать инновационные партнерские отношения и решения, помогающие защитить наших медицинских работников в этой внештатной ситуации».

Президент сообщил, что он планирует в ближайшем будущем еще несколько раз задействовать Закон об оборонном производстве.

На брифинге в Белом доме в четверг, отвечая на вопросы журналистов, президент Трамп сказал, что с благодарностью принял помощь, которая поступила на этой неделе из России. Речь идет о спецрейсе в США российского транспортного самолета с аппаратами ИВЛ и другим медоборудованием. Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним выразил готовность снова оказать Соединенным Штатам посильную помощь.

В ходе брифинга Трамп также объявил о новых принципах организации работы домов престарелых в условиях пандемии коронавируса в дополнение к предыдущему предписанию администрации, согласно которому вход в дома престарелых был запрещен для всех посетителей, не имеющих отношения к оказанию медицинских услуг.

Трамп заявил, что его администрация рекомендует «всем домам престарелых назначать один и тот же персонал для постоянного ухода за одной и той же группой жильцов», чтобы предотвратить распространение COVID-19. Администрация США, как сообщает Reuters, также рекомендовала руководству домов престарелых выделить отдельные зоны, в которых будут размещаться здоровые жильцы и жильцы, заразившиеся коронавирусом.

По словам президента, учреждения здравоохранения, скорее всего, продолжат руководствоваться этим принципом и в дальнейшем будущем.

По данным CNN, вспышки COVID-19 за последние два месяца произошли в более чем 140 американских домах престарелых.