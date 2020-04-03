Bloomberg – за две недели почти миллион британцев запросил помощь у государства

03.04.2020, 2:55, Новости дня

В последние две недели в Британии был подан почти миллион заявлений на получение социального пособия, выплачиваемого гражданам с низким уровнем дохода, пишет Bloomberg. Между тем обычно за этот же период бывает порядка 100 тыс. подобных обращений, говорится в статье. Как поясняет издание, сложившаяся ситуация — это результат вспышки коронавируса, а также введённого британскими властями карантина.



Reuters

Для британского плана финансовой помощи «Универсальный кредит» (Universal Credit) сложилась крайне напряжённая ситуация, поскольку за последние две недели уже почти миллион человек обратился за этим социальным пособием, пишет Bloomberg.

Всё это, как отмечается в статье, результат мощного экономического удара от карантина, введённого британским премьером Борисом Джонсоном в связи с коронавирусом.

В период с 16 марта по 31 марта 950 тыс. человек успешно подали заявку на получение универсального кредита, причём, как указывает издание со ссылкой на правительственные данные, обычно за схожий период подаётся всего около 100 тыс. заявок.

Их рост, как пишет Bloomberg, приведёт к обострению в Британии споров по поводу реакции правительства на кризис. Джонсона продолжают критиковать за то, как он решает чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, однако до недавнего времени в адрес правительства и Банка Англии звучали похвалы за их быстрые и скоординированные действия, направленные на поддержку экономики.

Но картина начала меняться в среду. Резкий скачок по числу заявлений от людей, которые потеряли работу или столкнулись с урезанием зарплаты, стал демонстрацией того, как правительственный пакет субсидий по зарплатам может быть слишком неуклюжей мерой для того, чтобы остановить рост безработицы.

В то же самое время министры выразили разочарование в связи с тем, что банки не предоставляют компаниям, пытающимся остаться на плаву, кредиты с государственным обеспечением. Власти, как отмечается в статье, обещали эти кредиты, несмотря на риск столкнуться с волной банкротств.

«Это совершенно неприемлемо, если какие-либо банки несправедливо отказывают в финансировании хорошим компаниям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, — заявил британский министр по вопросам бизнеса Алок Шарма. — В 2008 году налогоплательщики вмешались, чтобы помочь банкам, мы будем работать с банками, пытаясь сделать всё возможное, чтобы отплатить за эту услугу».

Министр финансов Великобритании уже рассматривает вопрос об ослаблении требований к фирмам, пытающимся получить доступ к кредитам с государственным обеспечением, и может выступить с объявлением уже в ближайшие дни, пишет издание со ссылкой на Sky News.

У более чем половины британских фирм денег из резерва хватит лишь на три месяца или меньше, пишет издание со ссылкой на исследование, проведённое британскими торговыми палатами.

Компании также сообщили о резком падении доходов внутри страны и за рубежом, и почти половина из них ожидает сокращения числа своих сотрудников как минимум на 50%, указывает Bloomberg.