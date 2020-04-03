Мнение: “Колоритный парень” угрожает

03.04.2020, 2:46, Разное

"Колоритный парень" с Филиппин Родриго Дутерте прогрозил убивать тех, кто будет нарушать режим карантина и протестовать против этого нападая на полицию.

«Я не буду колебаться. Мои приказы – полиции и военным, а также сельским чиновникам, если есть какие-либо проблемы или случаи, когда есть насилие и ваша жизнь в опасности, застрелите их. Не запугивайте правительство. Не бросайте вызов правительству. Вы проиграете». (с) Дутерте

С учетом того, что именно Дутерте в свое время санкционировал бессудные убийства наркоторговцев, очень многие на Филиппинах восприняли угрозу всерьез. Полиция даже была вынуждена комментировать эти угрозы и заявлять, что на самом деле полицейские понимают, что эти угрозы не ознают, что они должны ходить и убивать всех, кто нарушает карантин. Как говорится, спасибо что объяснили.

Тем не менее, на островах продолжаются протесты против вводимых правительством ограничений (которые мотивируются примерно также, как и в России), а оппозиция обвиняет Дутерте в систематических подстрекательных и эпатажных заявлениях.

Тем не менее, по сравнению с некоторыми соседями, ситуация на Филлипинах относительно неплохая – чуть более 2500 заболевших и 107 погибших.