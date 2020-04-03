 

США купили у России доставленное военным самолетом медоборудование для лечения COVID-19.

03.04.2020, 2:45, Разное

В Кремле называли это гуманитарной помощью.

Доставленные из РФ военным самолетом средства защиты от коронавируса и аппараты ИВЛ были закуплены правительством Соединенных Штатов, рассказали в Госдепартаменте. О поставке грузов президенты двух стран договорились в ходе телефонного разговора; в Кремле называли это «помощью гуманитарного характера».

«После телефонного разговора между президентами Соединенные Штаты согласились приобрести у РФ необходимые медицинские товары, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, названного «Закупка США необходмых материалов у России».

ОБНОВЛЕНИЕ

14:08 Американская сторона оплатила только половину доставленных грузов, уточнили в МИДе. Деньги на вторую половину предоставил Российский фонд прямых инвестиций.

Самолет вылетел из РФ накануне рано утром и к полуночи по московскому времени приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Все медтовары передадут агентству по ЧС, уточнили в Госдепартаменте. «Когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», — объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отправку грузов.

Источник: Новая газета



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