Мнение: Об экстренной самоизоляции Владимира Путина

03.04.2020, 2:40, Разное

Вот что тут скажешь… Да, это было вполне предсказуемо и где-то даже ожидаемо. Особенно после того, как российский президент Владимир Путин, рискнувший лично познакомиться с CoVID-19 в России, узнал, что у его приятного и обходительного собеседника, главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован #коронавирус. Уже после той самой экскурсии, где ни глава государства, ни сопровождавшие его лица не соблюдали рекомендаций о социальном дистанцировании. Так что результат закономерен.

И всё же эффект неожиданности тоже получился.

Судите сами. Ситуация с распространением CoVID-19 в России серьёзно ухудшилась со времени предыдущего телеобращения Владимира Путина. Что признал в первую очередь сам президент. Число заболевших резко увеличилось, количество летальных исходов тоже, к сожалению, возросло. По всем признакам, #Россия выходит на экспоненту.

Что в такой ситуации должен делать глава государства?

Очевидно, говорить с людьми и принимать какие-то экстренные меры. Вводить режим федеральной ЧС, например. Или объявлять тотальный карантин. И вдобавок, поскольку такие экстраординарные шаги негативно влияют на экономику, бизнес и #население, анонсировать какие-то существенные меры государственной поддержки, благо, #резервы на это у страны накоплены.

Что из этого сделал Владимир Путин?

Неожиданно – ничего. Или почти ничего. Да, он честно сказал в своём новом телеобращении к нации, столь же экстренным, как и предыдущее, что стало хуже. И после этого тревожного сообщения… всего лишь продлил нерабочие дни до 30 апреля. С переложением на #бизнес обязанности по содержанию своих работников, а на региональные и местные власти – всю тяжесть борьбы с эпидемией.

Про экономику, господдержку, финансовую стабильность и т.п. не было сказано практически ничего конкретного. Одно лишь благое пожелание не забывать, что важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. И банальность: мол, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач… в сфере здравоохранения. Угу. А Волга впадает в Каспийское море…

Как сохранить эту стабильность работы национального хозяйства в условиях, когда промышленный спад уже начался – Бог весть. Но не президент.

Для сравнения, вот что происходит в эти дни в нормально работающем государстве.

Сегодня… Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца.

Перевели безвозмездно. Перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, невзирая на то, что я не являюсь гражданином этой страны. Перевели не запрашивая никаких бумаг или подтверждений. Просто перевели. И не только мне, а всем индивидуальным предпринимателям, оказавшимся без работы и заработка из-за эпидемии в Берлине.

Прониклись? Позавидовали? Что ж, и снова к родным пенатам.

Так что же реально сделал Владимир Путин в своём апрельском телеобращении?

Одни говорят – обнулился, переложив ответственность на других. Но вернее сказать – самоизолировался. От реальных проблем, которые сейчас волнуют многих и многих россиян. Возможно даже большинство.

По сути, всем им дан чёткий сигнал: спасайся, кто может и как может. Президент больше ни за что не в ответе. Он самомзолирован.

Какие после этого к нему ещё есть вопросы?