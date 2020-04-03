 

Кадыров объявил о новых ограничениях в Чечне для борьбы с коронавирусом

03.04.2020, 2:30, Новости дня

В Чечне в целях борьбы с распространением коронавируса вводится запрет выходить ночью на улицу, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров в Telegram сообщил, что с 3 апреля в регионе усиливается «карантинный режим». Решено «запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах» Чечни. Ведомствам сообщили, на какие организациии службы ограничение не распространяется. 

Кадыров пояснил, что новая «вынужденная мера» входит в «план борьбы с распространением коронавируса».

С 5 апреля будет прекращен въезд на территорию региона «всех видов транспорта», «ограничивается и прибытие в республику граждан». Указанная мера не распространяется на «лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов».

Кадыров посоветовал тем, кто хочет вернуться в Чечню, «сделать это до 5 апреля».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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