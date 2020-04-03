 

Чиновник одного из министерств передавал секретную информацию – СБУ

03.04.2020, 2:20, Новости дня

Служба безопасности Украины уличила чиновника одного из министерств, который незаконно передавал секретные документы неустановленным лицам. Об этом говорится на сайте СБУ.

Чиновник скопировал и переслал по электронной почте документ, касающийся комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в СБУ.

2 апреля были проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружили переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом “Для служебного пользования”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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