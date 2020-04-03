Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь продлили домашний арест

03.04.2020, 2:20, Новости дня

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь до 31 мая. Об этом сообщает hromadske.

СМИ отмечает, что суд позволил Дугарь теперь передвигаться не только по поселку, но и району.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Дугарь еще на два месяца, подчеркивая риск побега подозреваемой. Также он говорил, что необходимо получить результаты примерно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Адвокаты возражали, заявляя о фальсификации экспертиз, а также указывая на разницу в росте и наличие свидетелей, которые подтвердили пребывание Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Сама подозреваемая заявила, что не имеет отношения к преступлению, а подозрение – это ложь.

“Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале”, – отметила она.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января 2020 года меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста до 12 июня 2020 года.