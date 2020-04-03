 

Навальный: Путин неадекватен. У людей нет денег, чтобы просто сидеть дома без работы

03.04.2020, 2:20, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что президент РФ Владимир Путин ведет себя несоответственно ситуации, сложившейся в России. Об этом Навальный написал в своем Facebook.

“Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: у людей нет денег, чтобы просто сидеть дома без работы. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни одного слова об этом не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель”, – отметил он.

Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО…

Posted by Алексей Навальный on Neljapäev, 2. aprill 2020

Политик не уточнил, какими именно действиями российского президента он недоволен, но 2 апреля Путин объявил, что из-за эпидемии коронавируса продлевает режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно.

По данным портала “Стопкоронавирус.рф” на 2 апреля, заболевание COVID-19 подтверждено у 3548 россиян (771 – за последние сутки), 30 человек умерли.

25 марта из-за эпидемии Путин перенес на более поздний срок намечавшееся на 22 апреля всенародное голосование по поправкам в конституцию России, которые, в частности, предполагают обнуление его президентских сроков.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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