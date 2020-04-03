Житель Новосибирска устроил кровавую расправу в пивном магазине

03.04.2020, 2:18, Новости дня

Магазин разливного пива в Новосибирске стал местом кровавого выяснения отношений между тремя посетителями, один из которых орудовал ножом. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Что послужило причиной конфликта в торговой точке на улице Земнухова, остается загадкой. На кадрах видно, как 24-летний молодой человек в светлой куртке подходит к мирно беседующим за стойкой посетителям и наносит им несколько ударов ножом. Причем одного из них он пытался добить, когда тот упал на пол. После этого злоумышленник спешно покинул заведение.

Пострадавших мужчин 1991 и 1994 годов рождения доставили в больницу с колото-резаными ранами. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого — им оказался ранее несудимый житель Калининского района Новосибирска. Он рискует отправиться сначала в изолятор, а затем в колонию, если нанесенные им ранения окажутся средней степени тяжести.