Выйти замуж онлайн возможно: коронавирус диктует новые правила жизни

03.04.2020, 2:18, Новости дня

В регионах РФ из-за коронавируса приостанавливают регистрацию браков и разводов. В некоторых церемонию можно провести, но в непривычном формате.

Без свидетелей и криков "горько". В зале кроме молодоженов только фотограф и работники ЗАГСа. Во время коронавируса свадьбы, если и проходят, то только так.

"Мы познакомились ровно год назад в этот же день, поэтому он для нас символичный. Поэтому именно 1 апреля мы хотели, чтобы у нас была свадьба", — говорят молодожены Олеся и Павел Бянкины.

Прежде, чем поставить подписи, молодоженов просят продезинфицировать руки. Зал проветривается после каждой пары.

Провести традиционный свадебный банкет сейчас не получится, ведь все кафе закрыты. Конкурсы и длинные тосты уходят в онлайн.

Так, в режиме видеоконференции, начало семейной жизни отметили в Уфе. Белое платье, гости и поздравления. Разве что без драки обошлось.

Но большая часть молодоженов все-таки решает потерпеть и отменить свадебные торжества до лучших времен. Банкеты массово переносятся на лето и осень.

"Свадьба — это тот момент, то торжество, которое не приемлет онлайн-формат, потому что это сказка, мечта – то, о чем девочка и парень, все участники будут помнить всю жизнь", — говорит организатор свадеб Елена Каверина.

Регистрация браков может быть совсем прекращена в РФ до 1 июня. С таким предложением к регионам обратился Минюст. Пожениться получится лишь в исключительных случаях, например, если невеста беременна.

"У нас есть четкое понимание, что мы живем в особое время и оно предопределило совершение таких, может быть, неприятных действий. Но действующий закон позволяет перенести по заявлениям обоих брачующихся регистрацию. Поэтому мы предложили регионам, сделать все, чтобы эту регистрацию перенести", — говорит министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Поставить на паузу могут и разводы. В некоторых регионах такие ограничения уже введены. Например, в Подмосковье, Ярославской и Курганской областях заявления не принимают.

"Единственным способом остается через Почту РФ или либо дистанционная возможность. Но когда оно будет рассмотрено, в какие сроки, сказать затруднительно. Может, эта пандемия будет иметь хоть какой-то косвенный положительный момент и люди передумают разводиться", — говорит юрист, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго.

Регистрация рождения и смерти продолжается в прежнем режиме. В Минюсте анонсировали создание суперсервиса, который позволит выполнять эти процедуры полностью через интернет. Но как проводить похороны с учетом ужесточения режима самоизоляции участникам рынка, пока неясно.

"Как люди будут участвовать в похоронах, как люди организовывать их будут? Если этот механизм не продумать, то все умершие в Москве, а у нас 320-350 ежедневно, создадут большую социальную проблему", — говорит эксперт комиссии по профквалификации в сфере похоронного дела Национального совета при Президенте РФ по квалификациям Антон Авдеев.

Похоронная индустрия меняется в соответствии с условиями. Предлагается онлайн-выбор венков и гробов, с некоторыми ритуальными агентствами можно выйти на связь по скайпу. Предоставляется услуга интернет-трансляции церемоний.