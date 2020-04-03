 

ИИ научили предсказывать риск развития диабета

03.04.2020, 2:10, Новости дня

Исследователи использовали модель машинного обучения для предсказывания развития болезни у людей в будущем.

Ученые провели анализ данных о здоровье 140 000 людей. У 65 000 пациентов диабета не было. За период многолетнего исследования ученые обнаружили диабет у 4 600 пациентов. Искусственный интеллект смог определить будущее развитие болезни с точностью 94,9%.

В планах специалистов проведение клинических испытаний при помощи ИИ для лечения пациентов, которые находятся в группе риска.



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