 

В брачный период самцы дельфинов могут синхронизировать пение

03.04.2020, 2:10, Новости дня

После анализа аудиозаписей звуков популяции млекопитающих, которые населяют прибрежные воды Западной Австралии, ученые обнаружили, что во время брачного периода самцы дельфинов рода афалин способны синхронизировать пение.

Ученые обнаружили, что во время сезона спаривания самцы могут создавать уникальные «дуэты», а также координировать свои движения и синхронизировать пение. Такое поведение дельфинов позволяет ограждать самку от конкурентов и облегчать процесс соперничества.

Специалисты обнаружили, что подобное «партнерство» между дельфинами может длиться до десяти лет. Подобное открытие подтверждает тот факт, что дельфины достигли успехов во взаимодействии для достижения общей цели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Медведев: коронавирус – реальная угроза, но поддаваться панике не нужно

06.02 / В Китае найдено лекарство от коронавируса

15.02 / Россияне с заподозренного в перевозке больных коронавирусом лайнера вылетают из Камбоджи

26.03 / Geely возродит марку Maple для электрокаров

06.02 / Fox News – Трамп был и остался одиночкой, за социалистом Сандерсом — мощное радикальное движение

24.02 / Чемпионат мира по хоккею-2021 обзавелся талисманом

17.02 / Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

24.03 / Мишустин поручил разработать схему ускоренного развертывания лабораторий

12.02 / Украину предложили продать США для «защиты от России»

11.03 / Сутки на Донбассе. 17 обстрелов, трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска