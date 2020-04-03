В брачный период самцы дельфинов могут синхронизировать пение

03.04.2020, 2:10, Новости дня

После анализа аудиозаписей звуков популяции млекопитающих, которые населяют прибрежные воды Западной Австралии, ученые обнаружили, что во время брачного периода самцы дельфинов рода афалин способны синхронизировать пение.

Ученые обнаружили, что во время сезона спаривания самцы могут создавать уникальные «дуэты», а также координировать свои движения и синхронизировать пение. Такое поведение дельфинов позволяет ограждать самку от конкурентов и облегчать процесс соперничества.

Специалисты обнаружили, что подобное «партнерство» между дельфинами может длиться до десяти лет. Подобное открытие подтверждает тот факт, что дельфины достигли успехов во взаимодействии для достижения общей цели.