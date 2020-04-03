США решили не просить свои нефтяные компании о снижении добычи

03.04.2020, 2:08, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в своих беседах с руководством РФ и Саудовской Аравии на тему нефти не обсуждал уступки со стороны США.

Трамп заявил, что Москва и Эр-Рияд «хотят» сократить добычу, передает РИА «Новости».

При этом уступки со стороны США не обсуждались, сообщил он.

«Они бы этого хотели, это хорошо для их стран. Но мы это не обсуждали», – приводит его слова ТАСС.

Трамп считает, что РФ и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Президент США выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил Reuters, что американские власти не планируют обращаться к своим частными производителями с призывом снижать добычу. При этом тему снижения добычи внутри США Трамп обсудит с главами крупнейших американских нефтяных компаний 3 апреля.

Член руководства железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон сообщил, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможность сокращения предложения нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки. Ситтон также планирует поговорить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Напомним, СМИ сообщали, что Саудовская Аравия выразила готовность сократить нефтедобычу.

В понедельник президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.