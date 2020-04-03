Хайко Маас предупредил НАТО об угрозе дезинформации на фоне пандемии

03.04.2020, 2:01, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг предупредил членов НАТО об угрозе использования пандемии коронавируса для распространения «дезинформации», «пропаганды» и «фейковых новостей».

Выступая в преддверии телеконференции с коллегами из стран альянса, Масс отметил, что «некоторые пользуются этой ситуацией в целях пропаганды», пытаясь выставить себя в лучшем свете.

Министр призвал Евросоюз и НАТО принять контрмеры, чтобы гарантировать, что публикуемая информация основана на фактах и не является «фейковыми новостями».

Маас не назвал конкретных стран, однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полученный в прошлом месяце документ, в ЕС утверждают, что российские СМИ развернули масштабную дезинформационную кампанию против Запада с целью посеять панику и вызвать недоверие к властям.

По данным агентства Reuters, Москва эти обвинения отвергает.