Губернатор Куомо: запаса аппаратов ИВЛ в штате Нью-Йорк хватит на шесть дней

03.04.2020, 2:00, Новости дня

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил в четверг, что запаса аппаратов искусственной вентиляции легких, имеющегося в распоряжении возглавляемого им штата, хватит меньше, чем на неделю.

«При сохранении нынешних темпов роста [заражений], имеющихся у нас в запасе аппаратов ИВЛ хватит примерно на шесть дней», – заявил Куомо в беседе с журналистами в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани.

«Это означает, что если темпы использования, темпы, с которыми в больницы поступают люди, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких, останутся на том же уровне, то в запасе у нас есть примерно шесть дней», – уточнил губернатор.

Куомо предупредил, что в случае, если темпы заражения COVID-19 возрастут, или если ожидаемое число случаев инфицирования на пике превысит прогнозы или продлится дольше, штат столкнется с нехваткой жизненно необходимых дыхательных аппаратов.

Команда губернатора работает над закупкой 30 000 аппаратов ИВЛ для нужд штата, в котором живут 19,5 миллионов человек. Половина из них будет отправлена в Нью-Йорк, на который приходится около 60% случаев заражения коронавирусом в штате. Однако в условиях, когда спрос на такие аппараты резко возрос во всем мире, задача усложняется: во многих случаях, быстрое приобретение этого оборудования просто невозможно.

В Нью-Йорке к решению проблемы пытаются подойти творчески: к примеру, больницам разрешили переоборудовать аппараты таким образом, чтобы одной машиной могли пользоваться одномоментно сразу два пациента. Кроме того, врачи переоборудуют под ИВЛ аппараты для анестезии и аппараты двухфазной вентиляции, которые также способны выталкивать воздух в легкие пациента. Штат отменил проведение всех плановых операций, чтобы высвободить все имеющиеся в наличии аппараты ИВЛ на лечение людей, заразившихся коронавирусом.

«Да, скорость использования аппаратов ИВЛ вызывает беспокойство, и то, что в запасе у нас осталось аппаратов на шесть дней – тоже повод для беспокойства. Но мы приняли все эти экстраординарные меры, которые, я думаю, в критический момент позволят нам быть в хорошей форме», – добавил Куомо.

По словам губернатора, ежедневно в больницы штата поступают около 350 человек, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. В запасе у штата осталось около 2200 аппаратов. Их будут применять по мере необходимости. Губернатор уверен в том, что имеющиеся сейчас 2200 аппаратов «очень быстро исчезнут».

На сегодняшний день федеральное правительство выделило штату 4400 аппаратов ИВЛ.