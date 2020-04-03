США записали Турцию в жертвы «российско-сирийской агрессии» и потребовали отказаться от С-400

03.04.2020, 1:42, Новости дня

Турция является «жертвой российско-сирийской агрессии в Идлибе», подчеркнула постпред США Кэй Бейли Хатчисон накануне саммита министров иностранных дел стран НАТО. Она призвала Анкару убрать российские системы противовоздушной обороны, а также позволить силам НАТО «всецело помочь ей защитить гражданских лиц в Сирии», пишет Cumhuriyet.



Reuters

С приходом апреля, когда Турция, согласно ранее объявленным планам, намерена начать вводить в строй закупленные у РФ системы противовоздушной обороны С-400, от американцев вновь начали поступать предупреждающие сигналы. Вашингтон по-прежнему пытается убедить Анкару отказаться от использования С-400, пишет Cumhuriyet.

В частности, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон сказала журналистам накануне встречи министров иностранных дел НАТО, что Вашингтон не оставит без внимания просьбы Турции «обеспечить поддержку в сфере противовоздушной обороны» в районе Идлиба. Хатчисон заверила, что американцы планируют представить пакет необходимых мер, который помог бы Турции, пишет Cumhuriyet.

«Мы надеемся, что Турция даст отпор сирийской агрессии, поддерживаемой Россией, в результате которой погибли многие турецкие военные», — подчеркнула постпред США при НАТО. В то же время она выразила надежду, что Анкара откажется от использования российских систем ПВО, мотивировав это тем, что С-400 «являются препятствием для некоторых систем», которые американцы могли бы предоставить «для противостояния возможным атакам со стороны Сирии», говорится в статье.

«Мы надеемся, что Турция, будучи жертвой российско-сирийской агрессии в Идлибе, уберёт российские системы противовоздушной обороны, которые находятся в центре Анкары, и позволит нам всецело помочь ей защитить гражданских лиц в Сирии», — заключила Хатчисон в беседе с журналистами.