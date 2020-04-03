Гитарист Slayer заразился коронавирусом

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03.04.2020, 1:34, Разное

Гитарист коллективов Slayer и Exodus Гэри Холт заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание NME.

Несмотря на болезнь, музыкант чувствует себя прекрасно. “В жизни у меня были моменты и посложнее, но сейчас с моим здоровьем все 100% нормально”, – заявил Холт. Гитарист находится дома и работает над новыми рифами для треков.

Недавно Холт путешествовал по европейским странам в рамках гастрольного тура с группами Testament и Death Angel. По возвращении участники этих коллективов также заболели коронавирусом. Инфекцию подтвердили у барабанщика Death Angel Уилла Кэрролл и солиста Testament Чака Билли.



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