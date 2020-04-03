Мнение: Расово-профилированное расстройство

03.04.2020, 1:31, Разное

Расово-профилированное расстройство – всеамериканская эпидемия

«Пожалуйста, пожалуйста, помогите. Нет, я не хочу, чтобы мне надели наручники. Нет! Не надевайте наручники. Нет, я хочу остаться в школе, я только что пришла. Пустите меня. Нет, пожалуйста, отпустите меня…Я не хочу в полицейскую машину. Нет, пожалуйста, дайте мне еще одну возможность!»

(Шестилетняя Кайя Ролле -полицейскому, который ее арестовал*)

«Я могу делать все, что захочу. Я полицейский.»

(Заместитель констебля Дэрил Джонс, полицейский, белый)

«В этих числах – отвратительная правда. Не только представителей меньшинств гораздо чаще останавливает полиция – их гораздо чаще останавливают без причины.»

(Бывший омбудсмен НЙ, Билл де Блазио, 2013 год)

Хроника чумных лет

21 января 2020, Манси, Индиана (белый профессор университета) вызвал полицию, потому, что Султан Бенсон (чернокожий студент) отказался пересесть на другое место во время лекции.

30 июня 2019, Фрипорт, Иллинойс: полиция надела наручники и арестовала Шаквиля Дьюка(чернокожего 24 лет пациента больницы с двусторонним воспалением легких), когда он вышел из больницы по предписанию врача с внутривенной капельницей, обвинив его в попытке кражи больничного имущества.

1 марта 2019, Боулдер, Колорадо: полицейский наставил оружие на Заида Аткинсона (чернокожего студента колледжа), который убирал мусор перед общежитием.

12 ноября 2019, Индианаполис, Индиана: Чернокожие покупатели Аарон Блэквелл и Даррелл Каннингхем задержаны полицейским на парковке торгового центра за «подозрительное поведение».

19 сентября 2019, Орландо, Флорида: Кайе Ролле (чернокожей девочке 6 лет) связали руки пластиковыми стяжками и арестовали за нанесение побоев после того, как она устроила сцену в начальной школе. Ее доставили в центр обработки данных для несовершеннолетних, сняли отпечатки пальцев и сделали фото для полицейского досье.

19 сентября 2019, Ла Паз, Аризона: автомобиль Филипа Колберта (чернокожего, 22 года, продавца подержанных машин) остановил заместитель шерифа после того, как ехал за ним 20 минут, и допросил, потому, что у него с зеркала заднего вида свисал освежитель воздуха. Потом его как минимум 10 раз спросили, есть ли у него в машине марихуана, хотя он сказал полицейскому, что не никогда ее не курил, и что у него в машине нет марихуаны.

12 сентября 2019, Филадельфия, Пенсильвания: Джавон Бинер (чернокожий школьник 15 лет) задержан полицией, когда ожидал своих друзей на автобусной остановке.

13 августа 2019, Роял Оук, Мичиган: полиция задержала Дэвина Майерса (чернокожий 20 лет) после звонка белой женщины, которая заявила, что он глядел на нее «подозрительным образом».

4 июля 2018, Уинстон-Салем, Северная Каролина: белый мужчина позвонил в службу 911 и пожаловался на Жасмин Абулимен (чернокожая мать) и ее сына, когда она отказалась предъявить ему удостоверение личности для посещения общественного плавательного бассейна.

7 мая 2019, Нью Хэвен, Коннектикут: Белая студентка университета Йель вызвала полицию, потому, что Лоладе Сийонбола (чернокожая студентка магистерского курса, 34 лет) вздремнула в комнате отдыха их общежития.

Вспышка болезни

Как показывает этот весьма неполный список происшествий, в США бушует еще одна эпидемия, причем уже давно, задолго до нынешней, и она не менее неявная и не менее смертоносная. Хотя болезнь RAPROD (Расово-профилированное расстройство) иногда попадает в заголовки новостей, эта рана гноится в нашей стране многие поколения.

COVID-19 не обращает внимания на расу, в отличие от RAPROD. Несмотря на часто повторяющиеся вспышки болезни, чрезвычайное положение из-за нее не объявляют. Все идет как всегда. Курс акций не рушится (точнее, акции частных тюрем резко растут, потому, что на них растет спрос). Не разработано никаких анализов, позволяющих распознать ее носителей.

Мытье рук – эффективное средство против распространения COVID-19, умывать руки по вопросу RAPROD – только усугублять положение. Часть проблемы в том, что уровень страданий от нее среди чернокожих американцев игнорирую такие массовые распространители, как бывший мэр НЙ и провалившийся кандидат в кандидаты в президенты от демократов Майк Блумберг, который в 2015 году заявил:

«95% наших убийств- убийц и жертв – имеют тот же Modus Operandi. Можете взять описание, размножить его, раздать всем копам. Это мужчины, меньшинства, от 16 до 25 лет. Это верно для Нью-Йорка, и верно практически для каждого города. Это -где настоящие преступления. Вы должны вырвать оружие из рук тех, кого убивают… У них все еще есть оружие, но они оставляют его дома.»

В этой речи Мики RAPROD просто развивает идеи бывшего министра образования Уильяма Беннета, который в 2005 году настаивал, возможно, желая стать главой CBC (Центра контроля над чернокожими), что для сокращения преступности «можно сделать аборт каждой беременной негритянке, и уровень преступности снизится. Это было бы невозможно, нелепо, и морально гнусно, но уровень преступности снизился бы».10 лет спустя Блумберг предложил свое окончательное решение проблемы преступности, очевидно, воображая, что если не дать родиться всем черным младенцам гнусно, то без разбору останавливать, обыскивать и сажать чернокожих – нормально.

Это неудивительно, поскольку один из симптомов RAPROD -склонность его носителей игнорировать факты, которые противоречат их пристрастиям. Блумберг настаивал, что черные имеют оружие. Когда у них его нет, объяснил он, это просто потому, что «они оставили его дома» – поучительное умозаключение, учитывая, что в 2013 году отдел Омбудсмена НЙ провел исследование статистики полиции НЙ, и обнаружил, что белые куда вероятнее ходят с оружием и наркотиками, чем чернокожие или латиносы.

А именно, из статистики следует:

Вероятность обнаружения оружия при обыске чернокожего в НЙ – вполовину меньше, чем при обыске белого. Полиция НЙ находила оружие у одного из 49 остановленных белых. А у латиносов оружие находилось у 1 на 71, и у чернокожих – у 1 из 93.

Вероятность для полиции найти что-то незаконное у чернокожего в НЙ – на треть ниже, чем у белого. У белых это было 1 на 43, у латиносов – 1 на 57 и у чернокожих – 1 на 61.

Хотя в целом число случаев, когда полиция останавливает кого-то в НЙ, снизилось, пропорция чернокожих и латиносов осталась прежней. Их останавливают в 84% случаев, хотя их доля в населении – 54%.

Тем не менее, носители RAPROD уверены, что чернокожие гораздо чаще ходят с оружием и другими незаконными предметами. А когда они в самом деле носят оружие, носители RAPROD, многие из которых – ярые защитники Второй поправки, уверены, что это оружие -незаконное, и что с их владельцами надо разобраться превентивно.

Такое поведение может оказаться смертельным, как в случая Филандо Кастиле, которого полицейские застрелили, после того, как он сообщил им, что у него есть законно приобретенное оружие, и тем самым обеспечили, что на свете стало меньше одним чернокожим, который неизбежно бы повысил уровень преступности. Прежде чем убить его, полицейские останавливали Кастиле за мелкие нарушения ПДД 52 раза, что подтверждает, что и США в целом, и полиция Миннеаполиса поражены RAPROD.

Ненависть в эпоху RAPROD

Но полиция – не единственная группа, страдающая RAPROD, гражданские лица – особенно белые женщины – также в группе риска, хотя белые мужчины тоже неблагополучны в этом отношении, так что у тех, кто становится их жертвами уже есть краткие клички для каждого вида их тупого поведения.

Заместитель шерифа в Аризоне остановил Филипа Кольерта, обвинив его в том, что он «обманщик», потому, что тот дрожал и выглядел «нервным», другой полицейский задержал Джавона Бинера в полицейской машине за то, что на жаре выше 30 градусов он был без рубашки, и в конце концов отпустил его, с ухмылкой приказав, чтобы он сказал студентам, которые ждали на автобусной остановке, что «ты дрожал в машине,– то есть, в полицейской машине». Как рассказал Бинер, прежде чем отпустить его, полицейский спросил – почему он был без рубашки и дрожал. Когда Бинер ответил – «потому, что было жарко», полицейский «повел себя так, как будто не поверил мне. Он выпустил меня и я чувствовал унижение». У Бинера была причина трястись: «Я опасался за свою жизнь», сказал он журналисту, обоснованный страх, учитывая как «высоко» ценит полиция жизнь чернокожих.

Подобный страх высказал и Султан Бенсон: «Я с Южной стороны Чикаго. Такие как я, считается, не поступают в колледж… Я поступил в колледж, и они вызвали полицию против меня прямо в аудитории…Известно, что должно было случиться в эти 20 секунд. Если бы я не сохранил выдержку, меня могли бы изрешетить пулями, или применить шокер, избить, надеть наручники – все возможно».

Маленькие дети особенно страдают от RAPROD. «Я чувствовал унижение», – сказал Джеремайя Харви (9 лет), которого белая женщина ложно обвинила в том, что он схватил ее за зад, когда его рюкзак случайно задел ее в магазинчике в Бруклине. «Это особенно тяжело, потому, что последнее время я не могу думать ни о чем, кроме этого случая».

Черная смерть

Запущенный RAPROD часто приводит к летальному исходу – не у больных, а у тех, кто становится их жертвами. Эта болезнь обычно не смертельна для носителей. В худшем случае им приходится уйти в отставку, или выйти из президентской гонки, или на короткое время стать позорно известным в социальных сетях. Но те, кто стал жертвой этой болезни из-за черной кожи, кто никогда не может восстановить украденную невиновность – им куда тяжелее.

За три месяца с начала COVID-19 каждый день мы получаем точный отчет – сколько жертв, и как бороться с психологическими, социальными и экономическими последствиями кризиса. Но с RAPROD все обстоит иначе.

Трудно найти данные о том, сколько людей с черной или коричневой кожей потеряли работу, или даже жизнь, из-за фейковых звонков в 911, и полицейских, у которых чешутся пальцы нажать на спусковой крючок, и нервных соседей, лавочников, учителей и покупателей, которые чуют угрозу от любого в любом возрасте – лишь бы с определенным количеством меланина.

По крайней мере с COVID-19 нахождение на расстоянии помогает облегчить последствия эпидемии. Но с RAPROD все куда хуже. Носители этой болезни силой не давали чернокожим войти в их собственные дома. Более того, некоторые из них ощущали такой «дискомфорт», когда чернокожий мужчина входил в «их здание», что они не только пытались не впустить его, но и шли за ним, поднимались с ним в лифте и доходили до дверей его квартиры, пока он не входил и не самоизолировался.

В худшем случае, чернокожих ждет судьба Ататианы Джефферсон, которую полиция убила в её доме в Форт Уорс, Техас в 2019, или Босама Джена, другой жертвы в Техасе, которого убила в его собственной квартире белая полицейская, которая перепутала двери и решила, что квартира – её. Психически больные чернокожие особенно уязвимы. В 2011 году в НЙ Кеннета Чемберлена-старшего, бывшего морпеха 68 лет, сначала били шокером, потом стреляли в него мешочками с картечью, и , наконец, застрелили полицейские, которые вломились в его дом, после того, как он случайно запустил свое сигнал вызова медицинской помощи.

Окончательное решение

Несмотря на эти вспышки RAPROD, эта эпидемия не вызвала объявления чрезвычайного положения, возможно потому, что жертвы принадлежат к не имеющему власти меньшинству. Национальная статистика не отмечает число носителей и их жертв, и никто пока не обсуждает, как ограничить эту эпидемию. В ответ на этот кризис, телефоны с видеокамерами и доступ к социальным сетям стали необходимыми орудиями выживания, как презервативы во время кризиса СПИДа. В семьях чернокожих возник «разговор», которым они подготавливают своих детей к тому, как вести себя с полицией в частности и параноиками-расистами в целом. Но с какого возраста начинать? С 6-7 летними, которые могут устроить истерику в классе? С 8-летними, против которых могут вызвать полицию предприниматели с лицензией на выращивание марихуаны, за то, что они продают воду в бутылках без разрешения?

Или с 22-летних, на которых напускают полицию за то, что они подстригают газоны? (Только во Флориде за последние 5 лет 5% арестованных несовершеннолетних были младшие школьники).

Или, по идее Беннета, им надо еще в утробе готовиться к тому, что они станут жертвой «социального аборта» уже после рождения?

Примечание

*(в случае взятия заложников) пытайтесь показать, что жертвы – люди, используя их имена

(Инструкция ФБР)

Джон Дж. Рассел

Перевод с английского

https://www.counterpunch.org/2020/03/30/racial-profiling-disorder-the-american-pandemic/ – цинк