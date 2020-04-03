Личное: Свалилась в камбэк

03.04.2020, 1:25, Разное

Это письмо тоже сами разбирайте.

Здесь женщина-Штурман борется за право сливаться.

businka_81

Добрый день, Эволюция.

Надеюсь моя ситуация покажется Вам интересной и возможной к разбору.

Мне 39 лет. На момент развода замужем была 15 лет.

Замуж вышла без любви, но с супругом были партнерские отношения, 2 детей.

периодически изменяла, все пыталась найти большую и чистую любовь, с простыми человеческими ценностями: взаимная поддержка,понимание, разговоры,секс, поскольку с муж в плане секса никогда не был интересен и отношения в основном на тему быта и бизнеса. Муж мне тоже изменял. Но со стороны выглядели вполне приличной семьей, красивой, с нормальным достатком.

С Д познакомилась на СЗ, после 2 месяцев переписки встретились. В процессе общения он произвел на меня впечатление принца. Сразу обозначил, что если я не собираюсь разводиться-никаких отношений он со мной иметь не будет. Я сказала, что с мужем давно живем как соседи и если у нас с Д сложатся отношения, я готова развестись. Материальное положение у нас было очень разное: он жил с мамой, имел пятилетний ваз, гараж, работу мастером на заводе,харизму и эрудицию. Я сразу обозначила, что помимо прочего, я конечно готова потерять свой материальный уровень, но стану жить с Д вместе, когда Д станет зарабатывать 100 тр в месяц. на что он ответил: да не вопрос!я легко с этим справлюсь.Ухаживал красиво, ездили по окрестностям, в Крым, за границу вдвоем…всегда поддерживал морально, говорил, что никогда не врет. На мои вопросы, почему он такой замечательный дважды разведен и живет с мамой, он отвечал, что женщин вокруг много, все его хотят, но достойной нет. Говорил, что по моим глазам увидел какая я особенная ….мы понимали друг друга без слов, чувствовали на расстоянии, сумасшедший секс, тут же познакомил меня с друзьями и родственниками как будущую жену, предлагал жить вместе.

С мужем мне стало совсем невмоготу и я ушла, не дожидаясь увеличения дохода Д. Это произошло через год после встречи.

Мама Д была в отъезде, и мы неделю прожили у него (с маминого разрешения). пришла к нему с дочкой.он реально светился от счастья.

Говорил, что мы со всем справимся! пошел таксовать… гулял со мной и дочкой! с дочкой у них вообще была взаимная любовь. У нее с отцом таких отношений не было. в итоге муж освободил мой дом, я подала на развод, я с дочкой вернулась к себе домой и к сыну, договорившись с Д, что сыну нужно время, чтобы свыкнуться с разводом (он очень болезненно воспринял ситуацию, хотя ему уже было 15 и он понимал характер моих отношений с его отцом, видел ругань, уходить со мной отказался сам).

В итоге стали жить вместе с Д у меня, съездили на море с моими детьми. своего сына он не взял по моей просьбе, потому что я боялась, что это как-то негативно скажется на выстраивании взаимоотношений сына с Д.

у Д начались сложности на работе, 3 месяца то в отпуске, то на больничном, почти потерял работу. я поддерживала как могла… ничего не говорила, что денег особо не приносит… таксовал…

тут я узнала,что у мужа через 2 недели после того как я ушла появилась другая. сначала терпела, потом у меня снесло башню: как так! говорил жить без меня не может а тут пажалста- очень даже может. стала следить, истерить, скандалить. поскольку участия в жизни детей не принимал, алименты платил со скрипом, я стала всего этого требовать. Д был в курсе.

Д стал чаще выпивать (еще при знакомстве у меня было подозрение, что Д подбухивает), а тут прям стало явно.

на работе у Д все было плохо. в дом приносил 25-30 тр. но отношения были в целом неплохие и со мной и с детьми,но я стала понимать, что здорово просела: денег не хватает,в зал мне ходить нельзя-лучше на даче копать, к психологу ходить нельзя платья покупать нельзя, деньги я трачу не так+ алкоголь, когда выпивал начинались претензии,и выяснения отношений по ночам.

Он ушел, мы договорились о том, что попробуем заново выстроить отношения… материально я была самостоятельна, по дому Д мне не помогал, если что-то ломалось, просила бывшего мужа помочь. он к тому моменту был один и встречался с разными женщинами. но по хозяйству помогал и предлагал вновь сойтись. я отказывалась, поскольку любила Д и надеялась, что что-то изменится. Сделала для Д резюме, рассылала его (конечно с его согласия). но ему никакая работа не нравилась, то месторасположение, то условия и тдтп. говорил, что с милым рай и в шалаше.что мне надо принимать его таким как есть, а потом все само придет. я предлагала разменять мой дом и его квартиру (он говорил, что половина его) и построить общий дом или купить общее жилье, может так мы смогли бы наладить быт. он от всего отказывался. ревновал, когда рядом маячил бывший муж.

в итоге общение стало невыносимым, любые мои слова воспринимались в штыки…при все при этом он говорил, что очень любит меня и я женщина его жизни. в итоге я понимаю, что впереди год поступления сына, а финансово я сама это не потяну. БМ готов был участвовать в оплате доп обучения сыну только при условии, что я к нему вернусь. и в принципе, можно было послать…можно было бы и самой финансово вытянуть, но я так устала на тот момент (ко всему прочему мой развод ужасно восприняли мои родители и я, мало того что с ними перестала общаться, но и периодически приходилось отбиваться от их нападок: то сплетни, то жалобы, то заявления на меня в полицию, что я их не уважаю). И я говорю Д, что мне надо, чтобы сын поступил туда, куда хочет, что я сама не тяну, и не могу лишить его права на то образование, которое он хочет из-за моих чувств к нему, что я готова принять финансовую помощь БМ. мы договорились, что наши отношения путь будут как будут. да любим друг, друга, но ничего не получается. сначала я БМ в дом не пускала, потом узнала, что у Д новая женщина, с которой он также как со мной когда-то ходит по друзьям и родственникам. а мне сказал, что я его продала.и вот тут меня накрыло.

вроде сама ушла, и тут через 2 месяца я стала сливаться, просить вернуться на любых условиях, обещать, что рот не открою по поводу его доходов… на что он сказал, что все… может быть когда-нибудь мы еще будем вместе. а ща все.

прошу прощения, что так много.

вот тут у меня вопрос: я свалилась в камбэк? я понимаю, что все это результат моих действий. искренне пытаюсь заняться собой: сменила работу на повышение, пошла в зал, читаю, учу английский,пытаюсь знакомиться на СЗ, стараюсь уменьшать фигуру Д в поле,поддерживаю партнерские отношения с БМ ради сына, на интим с ним не могу пойти. и все равно почти каждые 2-3 недели скатываюсь, начинаю попрошайничать и липнуть к Д. и все это в течение последних 6 месяцев. Д давно живет в новых отношениях, а я бултыхаюсь в этом дерьме и не могу выбраться. почему, когда я ухожу от мужчины,появляются мысли, что все было не так плохо, и желание вернуться? отсутствие собственных опор?

Спасибо,что уделили время