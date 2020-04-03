Губернатор Камчатки подал в отставку

03.04.2020, 1:08, Новости дня

Глава Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке.

Илюхин заявил, что «подал заявление об отставке по собственному желанию», сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что Илюхин возглавлял регион с 2011 года – «это самый длительный срок пребывания на посту» губернатора края «после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области».

В четверг Сергей Гапликов объявил об отставке с поста главы Республики Коми. Президент РФ Владимир Путин принял отставку и назначил врио губернатора Владимира Уйбу.

Политолог Петр Кирьян заявил газете ВЗГЛЯД, что смена руководства Коми, вероятно, связана со сложной ситуацией с коронавирусом в республике.