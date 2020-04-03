Зеленский обсудил с нардепами “Слуги народа” скандал с Ермаком – СМИ

03.04.2020, 1:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции “Слуга народа” по поводу ситуации с видеозаписями брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса. Об этом “Украинской правде” рассказали источники во фракции.

По словам источников, Зеленский нервничал и возмущался медийными атаками и реакцией партии на них.

“Давид [Арахамия, председатель фракции] начал обсуждать тему, что и как происходит. Мы в “Парковом” были. 6-7 людей были на связи в зуме. Затем примчался Зеленский и Ермак. Президент вещал 20 минут и поехал, оставил на нас Ермака. Ермак полтора часа объяснял, что и к чему. Говорил о Гео [Леросе], что он перешел на личное. Объяснял ситуацию с братом и это видео. Пока – он убедил нас. Но что на тех видео будет дальше – никто не знает”, – рассказал один из источников.

Замглавы фракции Галина Янченко сообщила, что президент посоветовал подождать результатов работы правоохранителей по этому делу.

По ее словам, из контекста разговора было понятно, что президент не комментировал пленки Лероса, видя в них политический подтекст.

“В этой ситуации просматривается не только влияние одного олигарха, но и одного бывшего главы Офиса президента”, – сказала Янченко.

Она также добавила, что на встрече была озвучена информация, что не только Леросу вручили повестки на допрос, но и брату председателя ОП Денису Ермаку, который больше 8 часов провел на допросах в Службе безопасности Украины и Госбюро расследований.

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников. Позже Денис Ермак подтвердил, что на большинстве записей скрытой камерой, которые распространяются в интернете, снят именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

31 марта Лерос заявил, что располагает документами и записью о том, как Денис Ермак продвигал кандидата на пост главы компании “Энергоатом”.