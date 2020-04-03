 

Поддержка предпринимателей и защита территории. Кабмин утвердил программу деятельности

03.04.2020, 1:06, Новости дня

Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности и в ближайшее время представит ее на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19”, – отметил он и опубликовал основные пункты программы.

В документе говорится, что правительство должно обеспечить:

материальное благополучие украинцев через построение эффективной экономической системы страны;
развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;
соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;
защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, согласно плану, правительство продолжает курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, продолжает реализовывать принципы экономического, правового и социального развития, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

4 марта Верховная Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля. В его состав вошли:

Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации;
Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции;
Вадим Пристайко – вице-премьер – по вопросам евроатлантической интеграции;
Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий;
Арсен Аваков – министр внутренних дел;
Игорь Уманский – министр финансов;
Владислав Криклий – министр инфраструктуры;
Илья Емец – министр здравоохранения;
Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта;
Сергей Бессараб – министр по вопросам ветеранов;
Денис Малюська – министр юстиции;
Олег Немчинов – министр Кабмина;
Марина Лазебная – министр соцполитики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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