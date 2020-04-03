 

Российский проект резолюции Генассамблеи ООН, которая может отменить санкции, не будет принят – Кулеба

03.04.2020, 1:06, Новости дня

Украина первой из государств – членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН “Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)”. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

“В тексте по этой благородной по названию [резолюции] есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности – запуск процесса отмены международных санкций”, – отметил Кулеба.

Он добавил, что российская резолюция не будет принята и Украина и в дальнейшем будет блокировать усилия России разрушить санкционный режим.

Щойно Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції…

Posted by Dmytro Kuleba on Neljapäev, 2. aprill 2020

25 марта Кулеба призвал Европейский союз не поддаваться манипуляциям и не снимать санкции с России из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 998 тыс., из них более 208 тыс. выздоровели, а 51 535 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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