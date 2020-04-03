В Москву возвращаются россияне из Перу

03.04.2020, 1:01, Новости дня

Сегодня в Москву вернутся российские туристы, которые дотянули до последнего и застряли в Перу.

Страна закрыла сообщение с другими государствами, но о вывозе россиян нашим дипломатам все же удалось договориться. Собирать туристов пришлось буквально по всей стране.

Борт авиакомпании "Азур эйр" забрал около 300 наших граждан с авиабазы в Лиме. Пассажирам выдали маски, измерили температуру. Ни у кого признаков инфекции не обнаружили, передает телеканал "Россия 24".

"Теперь с официальным рейсом авиакомпании "Азур эйр" при содействии МИД РФ и других ведомств они направляются на Родину, совсем скоро будут в Москве", — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Перу Данис Султанов.