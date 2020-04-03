Две школьницы провалились под лед и утонули в Подмосковье

03.04.2020, 1:01, Новости дня

Трагически закончилась вечерняя прогулка для двух юных жительниц подмосковного Пушкина — их тела обнаружили в местном водоеме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло вечером 1 апреля в поселке Зеленоградский. Родители 13-летних девочек забили тревогу, когда они не вернулись домой с прогулки. Ночные поиски успехом не увенчались, а в первой половине дня 2 апреля к делу привлекли водолазов, поскольку следы указывали на то, что подростки могли оказаться в пруду. На его дне и обнаружили их тела.

По предварительной версии, одна девочка вышла на тонкий лед, образовавшийся после недавних заморозков, но он не выдержал ее веса. Подруга попыталась спасти ее, но сама ушла под воду.