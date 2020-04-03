Таяние ледника Антарктики может привести к катастрофе

03.04.2020, 0:54, Новости дня

За 30 лет ледник Денман стал меньше на 5 километров и потерял более 250 миллиардов тонн льда.

Этот ледник находиться в каньоне на 3500 метров ниже уровня моря, отличается плотностью и тем, что от океана он наклонен в противоположном направлении. По мнению ученых, такая форма позволяет более теплой воде, скользя вниз по склону, проникать к основанию ледника.

Эксперты обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля, если ледник продолжит отступать до самого подледного бассейна Авроры и поплывет по океану.