Таяние ледника Антарктики может привести к катастрофе
03.04.2020, 0:54, Новости дня
За 30 лет ледник Денман стал меньше на 5 километров и потерял более 250 миллиардов тонн льда.
Этот ледник находиться в каньоне на 3500 метров ниже уровня моря, отличается плотностью и тем, что от океана он наклонен в противоположном направлении. По мнению ученых, такая форма позволяет более теплой воде, скользя вниз по склону, проникать к основанию ледника.
Эксперты обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля, если ледник продолжит отступать до самого подледного бассейна Авроры и поплывет по океану.
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