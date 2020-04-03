В борьбе с глиобластомой иммунитету помог витамин В3
03.04.2020, 0:54, Новости дня
Канадские ученые обнаружили, что витамин В3 помогает иммунитету бороться с глиобластомой – опухолью мозга, которая является неизлечимой.
Применение этого витамина учеными помогло уменьшить размер опухоли у животных и продлить им жизнь. Выяснилось, что вещество имеет особый механизм действия. Оно активирует иммунные клетки, которые окружают опухоль.
До применения витамина эти клетки были заторможены клетками глиобластомы.
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