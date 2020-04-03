 

Российские учёные нашли способ продлить срок использования медицинских масок

03.04.2020, 0:53, Разное

Российские учёные из Томского политехнического университета предложили новый способ продления срока использования медицинских масок, что особенно актуально во время пандемии коронавируса и дефицита данных средств индивидуальной защиты. Для этого специалисты предлагают использовать препарат «Арговит», в состав которого входят наночастицы серебра.
Предложенный для использования в новых целях препарат разрабатывался учёными ТПУ совместно с мексиканскими и новосибирскими коллегами. Он представляет собой 20-процентный раствор стабилизированных полимерными молекулами наночастиц серебра. Препарат прошёл в РФ процесс сертификации и давно используется ветеринарами для лечения вызванных вирусами и бактериями заболеваний у животных. По словам специалистов, наночастицы серебра и, соответственно, препарат «Арговит», эффективны против разных типов вирусов, а потому ими можно обрабатывать изготовленные из ткани маски, что поможет увеличить их срок использования.

Учёные говорят о пропитке разбавленным до концентрации 1-2% препаратом фильтрующих элементов средств индивидуальной защиты. Это не только сделает противовирусную защиту более эффективной, но и позволит продлить «срок годности» маски либо респиратора до нескольких дней.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Мнение: Срезать Желобок (про украинский план наступления под Луганском)

30.03 / Путин подписал указ о весеннем призыве

13.03 / Глава района в Пермском крае Сергей Белов пожаловался на «оскорбляющие власть» комментарии

18.03 / Мнение: Посольство США в Багдаде и база Таджи снова под ударом

11.02 / Наука: Витамин В6 поможет вспомнить сны

12.02 / Джиган и Оксана Самойлова сообщили, что уже выбрали имя для четвёртого ребенка

04.03 / Обладателя «Оскара» Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

05.03 / Наука: От фобий и страхов можно избавиться во сне

02.02 / Мнение: Что делает картину «Водоём» такой красивой?

20.03 / В Австралии начали воровать мыло и туалетную бумагу из общественных туалетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска