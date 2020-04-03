Российские учёные нашли способ продлить срок использования медицинских масок

03.04.2020, 0:53, Разное

Российские учёные из Томского политехнического университета предложили новый способ продления срока использования медицинских масок, что особенно актуально во время пандемии коронавируса и дефицита данных средств индивидуальной защиты. Для этого специалисты предлагают использовать препарат «Арговит», в состав которого входят наночастицы серебра.

Предложенный для использования в новых целях препарат разрабатывался учёными ТПУ совместно с мексиканскими и новосибирскими коллегами. Он представляет собой 20-процентный раствор стабилизированных полимерными молекулами наночастиц серебра. Препарат прошёл в РФ процесс сертификации и давно используется ветеринарами для лечения вызванных вирусами и бактериями заболеваний у животных. По словам специалистов, наночастицы серебра и, соответственно, препарат «Арговит», эффективны против разных типов вирусов, а потому ими можно обрабатывать изготовленные из ткани маски, что поможет увеличить их срок использования.

Учёные говорят о пропитке разбавленным до концентрации 1-2% препаратом фильтрующих элементов средств индивидуальной защиты. Это не только сделает противовирусную защиту более эффективной, но и позволит продлить «срок годности» маски либо респиратора до нескольких дней.